Загасиха пожара в квартал "Тракия" в Шумен, пуснаха и тока

Загасен е пожарът в сухи треви в квартал "Тракия" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова. Тя добави, че осем пожарни екипа са били на терен и са гасили пожара, който е бил на голяма площ. По думите ѝ не е докладвано при пожара да има големи материални загуби.

Възстановено е електрозахранването в района, което бе прекъснато по време на гасенето на пожара, съобщи говорителят на ОДМВР - Шумен.

Както БТА предаде по-рано днес, от полицията съобщиха, че горят сухи треви в кв. "Тракия" в Шумен. По-късно пожарът бе локализиран, казаха от пожарните екипи на място. В погасяването участваха огнеборци от Шумен, Велики Преслав и Нови Пазар.

През изминалите 72 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са реагирали на 23 сигнала за произшествия. От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара.

