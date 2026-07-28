Загато България: В памет на Владимир Янков

Кадър Загато България

Бизнесменът Владимир Янков - Владо Загатото, е убит точно месец преди да навърши 57 години. Това стана ясно от жалейка, която компанията, управлявана от Загатото, разпространи в социалните мрежи, пише Пик.

Бизнесменът е роден на 27 август 1969 г. и точно след месец е трябвало да навърши 57 години. В ранните часове на 27 юли обаче той е брутално убит в дома си в град Банкя, предаде Пик

"В памет на Владимир Томов Янков, 27.08.1969 г. - 27.07.2026 г., съосновател и управител на Zagatto", шише в жалейката, разпространена във фейсбук страницата на компанията.

Под публикацията потребители вече изказват съболезнования на близките и семейството на мъжа.

Припомняме, че през последните 2 години Владимир Янков е живеел на семейни начала с бившата гимнастичка Симона Пейчева. Двамата обаче се сдърпали вечерта преди убийството и бизнесменът се прибрал сам, което спасило от сигурна смърт гимнастичката.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певицата Мария. Той има две деца от две различни жени. Едно от първата му съпруга Фани и още едно от красавица на име Славена, която в момента живее с Антон Краус, сина на бившия транспортен министър Вилхелм Краус.

Владимир Янков е бил съдружник в редица фирми с Петър Попов.

Двамата имат много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Сред брандовете, на които е партнирал и представлявал за България са световни гиганти като Pelican Rouge, VendingPack, ICS, PURO Fairtrade Coffee, La Pavoni, Simat, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, ILAB, Evoca Group, Regilait Professional, Ristora, Bibo, Paccor, N&W, SGL, Covim Espresso Life, Gimoka, Pera, Gran Caffè Garibaldi, Vandino Caffè, Miko и много други.

Янков приживе беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн.лв., сочи справка в търговския регистър.

Редактор "Екип на Петел",

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