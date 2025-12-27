Снимка Пиксабей

Фатален край за руски командир.

На 27 декември Руският доброволчески корпус обяви смъртта на своя командир Денис Капустин, известен като Никитин и Белият Рекс, който загина при изпълнение на бойна мисия от руски удар с дрон.

Бивш футболен фен и крайнодесен активист, през трите години Капустин участва в множество нашумели саботажни операции в граничните райони на Русия и получава две доживотни присъди в родината си. Според РОК той е бил убит „при изпълнение на бойна мисия“ от руски удар с дрон. „Медуза“ припомня историята на Капустин.

Денис Капустин е роден в Москва през 1984 г. През 2001 г. семейството му се премества в Кьолн. Според Der Spiegel, Капустини се преместват в Германия като еврейски бежанци. Няколко месеца по-късно бъдещият лидер на РДЦ получава постоянно пребиваване, пише frognews.bg.

Както съобщава агенцията , в Германия Капустин се увлича по смесените бойни изкуства и футболната култура около него. По собствените му думи, той „е бил улично дете, скинхед“. В един момент Капустин се завръща в Русия и се включва във фенското движение на ЦСКА.

В родината си той организира турнири по смесени бойни изкуства (MMA) с участието на представители на местни крайнодесни движения. Капустин организира подобни състезания и в Европа. Някои от тях включват членове на Националдемократическата партия на Германия и неофашистката CasaPound в Италия.

През 2017 г. той се премества в Украйна, където също организира турнири по ММА. Руснакът има добри отношения с представители на полк „Азов“.

Капустин посрещна пълномащабното нахлуване в Украйна от руските въоръжени сили в Киев. Още през 2022 г. той създадава „Руския доброволчески корпус“ от „етнически руснаци“ – подразделение, предназначено да се бие на украинска страна. Точният размер на РВК е неизвестен. В интервю Капустин подчерта, че „руснаци се бият срещу руснаци“ в Украйна.

