Загина синът на Весела Лечева

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След тежък инцидент с джет пред няколко часа е починал сина на Весела Лечева, Мартин Велев, съобщиха първо в "Пик" и Р26.

Информацията бе потвърдена от 24 часа.

Според "Пик" трагедията е станала в Гърция на Порто Елеа, Халкидики.

Ужасният кошмар сполетял семейство Лечеви е в следствие на брутален удар на Мартин Велев, който е син на Весела Лечева и Манол Велев, с джет.

Ето какво съобщават гръцки издания:

На 10 юли 2026 г. 36-годишен български гражданин е намерен мъртъв в морската зона на плажа Зографу в Ситония, Халкидики (близо до Порто Елая) . Мъжът е загубил съзнание, след като джетът му се е преобърнал, и въпреки оказаната му първа помощ от друг мъж с джет и мобилизирането на спасителен екип, е обявен за мъртъв.

Точните обстоятелства, довели до трагичния инцидент, се разследват.

36-годишният мъж ръководеше бизнесите на фамилията заедно със своя вуйчо брата на Весела Лечева Даниел Лечев.

Мартин Велев е единствено дете на Весела Лечева от брака й с покойния бизнесмен Манол Велев.

Припомняме, че Манол Велев почина на 25 март 2022 година след 15 години в будна кома. След атентата срещу него през лятото на 2007 година, когато Велев бе прострелян в главата, той така и не можа да се възстанови, въпреки грижите на семейството му и скъпото лечение, което му осигуриха.

Редактор "Екип на Петел",

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