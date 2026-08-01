Загинал шофьор при катастрофа с български тир в Гърция, движението по магистралата Атина - Ламия е спряно

Булфото

Български шофьор е оцелял след тежката катастрофа между два тира на магистралата Атина–Ламия в Гърция. Водачът на другия товарен автомобил е загинал.

Инцидентът е станал малко след 7:00 часа на 123-тия километър от националния път. По първоначална информация българският водач изгубил контрол над камиона по неизяснени причини, преминал през разделителната преграда и навлязъл в насрещното платно, предаде Нова телевизия.

Шофьорът на другия тир, който се движел в своята лента, предприел рязка маневра, за да избегне сблъсъка. Камионът му се преобърнал и спрял встрани от пътя. Водачът е загинал.

При катастрофата избухнал пожар. В потушаването му участвали 16 пожарникари с осем специализирани автомобила.

Заради инцидента движението било временно прекъснато и в двете посоки. В платното към Солун автомобилите се отклоняват от 115-тия километър при Кастро, а в посока Атина – от 125-тия километър при Мартино.

Пътната полиция призовава шофьорите да спазват въведената организация и да предвидят допълнително време за пътуване. Причините за тежката катастрофа се разследват.

Редактор "Екип на Петел",

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