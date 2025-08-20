Загинали и десетки ранени при руски въздушни удари срещу Украйна

Пиксабей

Армията и противовъздушната отбрана на Украйна остават под силен натиск от Русия.

Газопреносната инфраструктура в Одеска област бе подложена на нова атака с дронове. 14 жители на Охтирка край Суми пострадаха от масирано въздушно нападение, сред тях и три малки деца. Трима души загинаха в град Константиновка, който се намира съвсем близко до фронта в Донецка област и е подложен на все по-чести удари от руската артилерия и авиация, предаде Ройтерс, цитиран от БНР.

В Русия министерството на отбраната обяви, че войските му са превзели още едно село в Днепропетровска област, както и две в Донецка. От сводката излиза, че руснаците заздравяват позициите си на подстъпите към Покровск и Добропиля.

Украинската страна не потвърждава руските успехи. Главнокомандващият генерал Олександър Сирски написа в "Телеграм", че силите му водят тежки отбранителни боеве срещу превъзхождащи ги сили на руснаците.

