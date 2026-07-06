Загинали и ранени при масираната руска атака срещу Киев

кадър: Нова тв

Най-малко петима души загинаха при масираната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, която продължава, предаде Укринформ, като се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

"За жалост петима души загинаха. Седем са ранените, като двама от тях са настанени в болница", написа Ткаченко в приложението Телеграм, предаде БТА.

"Врагът нанася удари и с балистични ракети“, гласеше по-ранна негова публикация.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!“, призова Кличко.

Според публикация от снощи в социалната платформа Екс на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.

В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, обявява Кличко, цитиран от Укринформ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!