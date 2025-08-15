Загинали и ранени при взрив във военен завод в Русия

снимка: Пиксабей

Петима души загинаха, а повече от 100 бяха ранени, при експлозия в руския град Рязан днес, предаде ДПА, като се позова на областния губернатор Павел Малков.

Малков съобщи в "Телеграм" за пожар в завода, който според руски държавни медии произвежда барут и експлозиви.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките. На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

Обявено извънредно положение, каза Малков и добави, че на този етап причината за експлозията не е установена.

Започнало е обаче разследване за нарушения на правилата за безопасност в промишлените обекти.

В Рязанска област и преди е имало сериозни инциденти, свързани със съхранението или производството на боеприпаси, отбелязва ДПА и БТА.

Седемнадесет души загинаха заради експлозия през 2021 г. във фабрика, принадлежаща на същата фирма, която стопанисва завода в Рязан.

Освен това областта е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.

