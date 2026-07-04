Загиналите баба и дядо са се хвърлили във водата да спасяват давещите се деца
Кадър БТВ
Снощи до 01:00 ч. бяхме на място. Направихме всичко възможно да открием и второто тяло. Това сподели пред бТВ Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил.
Сигналът в полицията е подаден около 17:30 ч.
Операцията е била прекратена късно през нощта и се възобновява тази сутрин. Очаква се в нея да се включи и водолазна група от София.
Райчо Омерски, директор на полицията в Кюстендил, разкри подробности за фаталния инцидент.
„Семейството е било на пикник. Децата са се къпали в реката. Явно течението ги е отнесло, възрастните са влезли да ги спасят. В желанието си да ги спасят, те са станали жертва“, заяви той.
„Трагедията е голяма. Надявам се днес издирването на тялото на другото дете да даде резултат”, каза още Омерски.
6-годишното детенце, което е останало живо, е травмирало. Запазило е сила на духа, за да съобщи за случилото се на органите на реда.
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