Загиналите баба и дядо са се хвърлили във водата да спасяват давещите се деца

Кадър БТВ

Снощи до 01:00 ч. бяхме на място. Направихме всичко възможно да открием и второто тяло. Това сподели пред бТВ Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил.

Сигналът в полицията е подаден около 17:30 ч.

Операцията е била прекратена късно през нощта и се възобновява тази сутрин. Очаква се в нея да се включи и водолазна група от София.

Райчо Омерски, директор на полицията в Кюстендил, разкри подробности за фаталния инцидент.

„Семейството е било на пикник. Децата са се къпали в реката. Явно течението ги е отнесло, възрастните са влезли да ги спасят. В желанието си да ги спасят, те са станали жертва“, заяви той.

„Трагедията е голяма. Надявам се днес издирването на тялото на другото дете да даде резултат”, каза още Омерски.

6-годишното детенце, което е останало живо, е травмирало. Запазило е сила на духа, за да съобщи за случилото се на органите на реда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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