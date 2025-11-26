Загиналите при пожара в жилищен комплекс в Хонконг са вече 36

Кадър Youtube

Ръководителят на Хонконг Джон Лий съобщи, че 36 души са загинали при пожара, който се разрази днес в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонкогския район "Тай По", а 279 души са в неизвестност, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Лий съобщи, че 29 души са били настанени в болница.

Той каза, че малко след полунощ местно време (18:00 ч. българско време) пожарникарите са започнали да овладяват огъня.

"Приоритет е да се изгаси пожарът и да се спасят жителите, които са блокирани вътре. На второ място трябва да се окаже помощ на ранените. Третото е да се окаже подкрепа и да се нормализира обстановката. След това ще започнем щателно разследване", заяви Лий.

Причината за пожара за момента не е известна. Сред загиналите има и един пожарникар.

Противопожарната служба заяви, че в 14:51 ч. местно време (6:51 ч. по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 ч., е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради с общо около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

Около 900 жители са били евакуирани и се намират във временни центрове за настаняване. На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.

