Загиналите туристи в самолета в Перу са от ЕС

Кадър БТВ

Малък самолет, превозващ туристи, се е разбил в Перу, като всички 13 души на борда са загинали, съобщават местни новинарски източници и перуански служители.

Самолетът "Cessna Caravan C-208" е летял над археологическия обект "Линиите на Наска", когато се е изгубил в събота. На борда са се намирали единадесет пътници и двама пилоти, предаде БТВ

Сред пътниците е имало двама германски, двама испански и седем италиански туристи, съобщает държавната новинарска агенция на Перу. Причината за катастрофата все още не е ясна, пише BBC.

Линиите на Наска са популярна туристическа атракция и обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Южно Перу, който включва древни рисунки на животни в пустинния пясък. Туристите често летят с малки самолети, за да видят мащаба на рисунките.

"Предвид тежестта на инцидента няма оцелели. До момента сме открили четири тела", заяви майорът от полицията Хорхе Андраде, цитиран от АФП.

Катастрофата е станала около 13:00 часа местно време (19:00 часа BST) в региона Пуебло Виехо, след като самолетът е излетял от летище в Писко, Перу.

В изявление на испански език, публикувано в интернет от провинциалната община на Наска (Municipalidad Provincial de Nasca), служителите изразиха "дълбока скръб" за инцидента и поднесоха "искрени съболезнования на семействата на починалите".

Редактор "Екип на Петел",

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