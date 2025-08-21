Загиналият лекар при катастрофата в София е участвал в "Стани богат"

Кадър бТВ

Популярни българи описаха какъв човек е бил сирийския лекар, който загина в жестока катастрофа в столицата, причинена от безразсъден 21-годишен младеж.

"Д-р Иса Али помагаше много на хората. Беше мъжкар, който държеше на думата си".

Това заяви пред "Марица" пловдивският тонрежисьор Славчо Пейков, който е бил сред близките приятели на лекаря.

Сирийският лекар загина при жестоката катастрофа в София, когато Ауди-то, шофирано с бясна скорост от 21-годишния Виктор Илиев, се заби в автобус. Д-р Али е роден в Сирия, но е възпитаник на Медицинския университет в Пловдив.

"С дълбоко прискърбие разбрах за смъртта на д-р Иса Али, с когото имам доста мъдри разговори и доста изпити бири.

Не сме се чували поне от 5 години, защото той продължи кариерата си в София", обясни Славчо Пейков.

Д-р Али завършил акушерство и гинекология в МУ, след това отишъл на специализация в Стара Загора, а накрая се озовал в София.

"Родом бе от сирийския град Ракка и беше много светски настроен човек. Харесваше България, спечели много приятели у нас. Искаше да се развива, но не беше човек, който искаше да блести", разказа още Пейков.

Той допълни, че във фаталната вечер лекарят е отивал да посреща свои сънародници на летището.

"Много държеше на българския език и не случайно Ники Кънчев го похвали, при участието му в "Стани богат" преди години", добави Пейков.

Загиналият лекар е имал проблеми с документите в България и дълго време не е успявал да получи статут на постоянно пребиваващ у нас, разказа веднага след трагедията Акрам Наюф от Асоциация "Свободна Сирия".

По думите му д-р Али подал също документи за предоставяне на международна закрила, обаче молбата му била отхвърлена. На квартира, без работа и докато сам имал нужда от помощ, той обаче не спирал да помага на сирийските бежанци в София.

Загиналият се оказа познат и на настоящия кмет на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев.

"С доктор Али сме работили заедно в Центъра за спешна медицинска помощ, когато аз бях новопостъпил лекар, съвсем млад лекар. Това е един сириец, който избяга от една война, за да загине в една друга война за жалост - нашата война по пътищата", коментира Делян Георгиев.

