Загуба за 46-годишната Винъс Уилямс

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Американската тенисистка Винъс Уилямс не успя да се класира за втория кръг на турнира WTA 500 в Бад Хомбург (Германия).

В първия кръг 46-годишната тенисистка загуби от румънката Ирина Камелия-Бегу (211-та в световната ранглиста) с резултат 2:6, 6:4, 6:7 (6). Мачът продължи 2 часа и 58 минути.

Седемкратната шампионка от Големия шлем е загубила 12 поредни мача на сингъл.

Следващият мач на Бегу ще бъде срещу чехкинята Каролина Мухова.

Редактор "Екип на Петел",

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