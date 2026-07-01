Загуба за Серина Уилямс при завръщането й на "Уимбълдън"

Кадър: Ютюб

Американската легенда Серина Уилямс, която е спечелила 23 титли от Големия шлем, от които седем на "Уимбълдън", се завърна на тревния корт със загуба от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6 (6), 3:6 за два часа и 25 минути на корта, пише БТА.

44-годишната сестра Уилямс отново игра на сингъл след повече от четири години прекъсване, като получи "уайлд кард" от организаторите, а срещу нея бе 87-ата в света.

Серина започна равностойно мача, като печелеше спойкойно геймовете на свой сервис до 3:3. При 3:4 американската ветеранка допусна пробив, а след това австралийката спечели първата част с 6:3.

Серина Уилямс загуби първото си подаване във втората част, което бе затвърдено от Май Джойнт, която поведе с 2:0. Американката обаче върна пробива и изравни при 3:3, а след това последва нова размяна на пробиви и 4:4. В 11-ия гейм майката на две деца Серина спаси четири точки за пробив и успя да поведе с 6:5 под бурните овации на публиката в Лондон. Джойнт обаче спечели следващия гейм на нула и се стигна до тайбрек. В него австралийката стигна до мачбол при 6:5, но американката направи два страхотни сервиса, с които стигна до обрат, а след това и до мини пробив, който прати мача в трети сет.

В него Мая Джойнт отново направи пробив в точния момент - за 5:3, а след това спечели сервис гейма и целия мач. Във втория кръг Джойнт ще се изправи срещу филипинката Александра Еала, който се наложи на старта над Рената Сарасуа от Мексико с 6:1, 6:2.

Втората поставена в схемата и шампионка от "Уимбълдън" през 2022 година Елена Рибакина от Казахстан оцеля в първия кръг срещу дебютантката от Франция Лоис Боасон, за да постигне трудна победа с 6:4, 1:6, 6:3. Боасон, която се радваше на приказен път до полуфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но беше елиминирана в първия кръг тази година, бе подпомогната от изпълненото с грешки представяне на родената в Русия казахстанка, класирана 152 места над нея.

"Беше наистина труден мач, трябваше наистина да се боря“, каза настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия, която направи 13 непредизвикани грешки във втория сет на корт номер 1, след 12 в първия и още 10 в третия. "Трябва да се подобря доста, но съм щастлива, че получих още една възможност", призна тя.

27-годишната тенисистка изглеждаше на път към комфортна победа след първия сет, но Боасон, която все още не е печелила никога мач на трева, обърна всичко с главата надолу във втория, поставяйки успеха под въпрос.

Боасон взе медицинско прекъсване при 4:1 във втория сет, когато й беше оказана помощ на левия прасец, и отново се мръщеше след падане в третия, когато се изправи пред три точки за пробив при резултат 3:4. Французойката спаси две, преди Рибакина да направи пробив и след това да сервира за мача при 40:15.

"Процентът ми на подаване не беше най-висок, така че когато тя получаваше добри първи сервиси, не беше лесно да я пробия", каза Рибакина, която разговаря с треньорския си екип по време на медицинския таймаут.

Във втория кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Кейти Макнали, която надигра румънката Габриела Елена Русе със 7:5, 6:3.

Редактор "Екип на Петел",

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