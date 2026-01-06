Загуба за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

кадър: Макс спорт, архив

Александър Везенков и неговият Олимпиакос отстъпиха пред настоящия шампион Фенербахче с 80:88 (22:18, 18:18, 22:26, 18:26) като гости в Турция в двубой от 20-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

С поражението Олимпиакос прекъсна серията си от три поредни победи и продължава с актив 11-8, докато грандът от Истанбул постигна четвърти пореден и общо 13-и успех, предаде БТА.

Александър Везенков отново беше най-резултатен за гръцкия си клуб, като завърши с 24 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 32 минути на терена.

Гостите водеха с 40:36 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 62:62. След по-силна последна част обаче Фенербахче надделя в двубоя.

В следващия си мач от Евролигата Олимпиакос ще приеме Байерн Мюнхен на 9 януари, а два дни по-късно ще гостува на Кардица в поредния кръг на гръцкото баскетболно първенство.

