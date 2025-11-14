Захапаха Калин в „Игри на волята“: Бил като малко дете, с цветя и рози

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Д-р Пекин захапа Калин в „Игри на волята“. Причината е, че той бе номиниран и заедно с Ивайло ще трябва да определят в битка един срещу друг, кой ще напусне екстремното риалити тази вечер.

Според д-р Пекин Калин е като някакво детенце - малко наивен, докато е бил с Феномените на Резиденция. Всичко е било цветя и рози. Обаче май започва да усеща вече къде се намира, а именно в „Игри на волята“, коментира тя.

Самият Калин определи всичко, което те направиха като коализия при Безименните, а именно Пекин, Мирослав, Радостина и Николета, като недопустимо, защото жертвайки един от силните – а именно или него, или Ивайло, то техния шанс за оцеляване намалява драстично.

Аз знам, че мога да оцелея до индивидуалните битки, обясни той.

Моето лично обективно мнение, че този избор просто беше глупав, допълни Калин.

Ако победя ще се върна тук и ще му мисля. Но ми е много сложно с вас, много ми е трудно, признавам си, заяви още той.

