Захари Карабашлиев сравни процеса срещу Благомир Коцев с народния съд след 1944-а

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Писателят Захари Крабашлиев представи новия си роман „Последният ловец на делфини” в сутрешния блок на bTV. Централна тема в него е разправата с много хора след смяната на властта през 1944 година, насилственото разселване на „врагове на народа” , народният съд и различните репресии, от които по негови думи са пострадали 500 000 български семейства.

Карабашлиев каза, че е бил завършил романа, когато е започнал процесът срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Писателят направи сравнение с това дело и политическите дела след 9 септември.

„Видях едни прокурори без достойнство, които гледат в земята и четат неща, които сякаш са написал някой друг. Прокурор дава флашка на съдията и ѝ казва, че на нея има някакъв запис”, разказа Карабашлиев. Той коментира, че промяна има, но отново става въпрос за зависимо от политиката правосъдие.

„Извършителите на тежки престъпления си стоят вкъщи или ходят да се разписват, а кметът на Варна стои в ареста, без да е доказано нищо”, подчерта писателят.

