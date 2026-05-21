Захариева на тържество в ЕК в навечерието на 24 май: Да си пожелаем сила, увереност и единство

Да си пожелаем сила, увереност и единство, призова еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева на тържество в Европейската комисия в Брюксел под нейно домакинство, организирано по повод настъпването на празника на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, 24 май, предаде БТА.

Това е един от най-светлите български празници и той ни дава основание за истинска национална гордост - че сме създали писмеността, но и сме я запазили, отбеляза Захариева. Чрез буквите сме запазили езика, куртурата, съхранили сме се като народ. Предизвикателството пред нас е голямо в ера на технологии, мултинационализъм, глобализъм, да продължим да пазим и съхраняваме този език, да продължим да пишем и творим на български, където и да сме, добави тя.

Имаме много поводи за гордост с постиженията на нашия народ, каза еврокомисарят и отбеляза последния успех на нашата страна в областта на културата с победата на "Евровизия". Много ми се иска такива постижения да ни показват, че не сме малка държава и можем да постигнем всичко, стига да пожелаем и да си вярваме. Много се надявам, че ще можем да организираме добро домакинство. Убедена съм, че можем и ще бъде едно от най-добрите домиканства на "Евровизия", каза Захариева.

На тържеството присъстваха постоянният представител на България към институциите на ЕС посланик Румен Александров, посланикът на нашата страна в Белгия и Люксембург Наталия Узунова, както и още много българи, работещи в европейските институции и в централата на НАТО. За гостите рецитал със стихове от български класици изнесоха деца от българската секция към Европейското училище в Брюксел.

