Захарова: Делото срещу председателя на БНД "Русофили" Малинов е предупредителен сигнал за несъгласните с антируската истерия

Снимка Пресслужба на Министерство на външните работи на Русия

Делото срещу председателя на българското национално движение "Русофили" и ръководител на политическата партия "Възраждане на отечеството" Николай Малинов, който е обвиняван в шпионаж, е предупредителен сигнал за онези, които не са съгласни с антируската истерия и които се застъпват за идеята за добросъседство с Руската федерация.

Това се казва в изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Захарова припомня, че следствените действия по отношение на Малинов, който е и последователен поборник на укрепването на дружбата и сътрудничеството между Русия и България, са започнали още през септември 2019 г.

"Тогава той беше арестуван, неговото жилище беше обискирано. Междувременно и досега не са обнародвани никакви доказателства за вината му. Създава се трайно впечатление, че около лидера на "Русофили" целенасочено се нагнетява нездрава атмосфера. Всички признаци говорят, че става дума да се даде ясен предупредителен сигнал на всеки, който не е съгласен с антируската истерия, която е обхванала "евроатлантическия свят", и на всеки, който се изказва за добросъседство с Русия", посочва Захарова.

Според нея за голямо съжаление наложената от Запада конфронтационна логика в международните отношения продължава да заглушава всякакви зародиши на нормална логика, трезво и суверенно разбиране на истинските национални интереси.



The Gorgeous Danube Delta in 4k - from Tulcea Romania

00:00

Previous

PlayNext

00:00 / 03:07

Unmute

Fullscreen

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

"Остава да разчитаме, че правосъдието в някои страни няма да обслужва политически поръчки, да играе ролята на средство за разчистване на сметки с инакомислещите", заключава говорителката на руското външно министерство.

Преди два дни стана ясно, че Специализираната прокуратура е дала на съд Николай Малинов за шпионаж и изнасяне на държавни тайни. От прокуратурата съобщиха, че в хода на разследването са проведени множество процесуално-следствени действия - разпит на свидетели, претърсване, изземване и личен обиск, изготвени са две компютърно-технически експертизи, графологична експертиза на веществените доказателства, събрани са справки и документи.

Името на Малинов изскочи и от друг шумен скандал - през февруари 2020 г. покрай блокиране от САЩ на българския съдия Андон Миталов заради корупция. Миталов е магистратът, който пусна Малинов да пътува до Москва за срещата с Путин.

Сега шефът на "Русофили" се явява на парламентарните избори като част от коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република" заедно с бившия премиер от БСП Жан Виденов.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg