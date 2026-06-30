кадър: Ютуб, МВнР Русия

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отправи сериозни критики към правителството в Париж, заявявайки, че френските власти не са обяснили на собствените си граждани истинското предназначение на оръжията, доставяни на Украйна. Изявлението бе направено по време на международния форум ''Шарл дьо Гол и духът на диалога", съобщава ТАСС, цитирана от "Фокус".

Според Захарова, администрацията на Еманюел Макрон съзнателно избягва публичния дебат относно мащабите и целите на военната помощ за Киев, която вече включва модерна бойна техника.

В обръщението си руският дипломат подчерта, че контролът върху военните доставки се извършва директно от Елисейския дворец.

''Днешният Париж доставя изтребители Mirage на неонацисткия режим в Киев. Тези доставки се контролират от Елисейския дворец. И не само те, но те доставят и авиобомби, противовъздушни системи и артилерийски системи. Франция и [Владимир] Зеленски дори подписаха споразумение за съвместно производство на оръжия, без дори да си направят труда публично да обяснят на своите граждани, имам предвид Франция, срещу кого ще бъдат използвани тези оръжия'', заяви тя в обръщение към участниците в международния обществен форум ''Шарл дьо Гол и духът на диалога'' по случай 60-годишнината от посещението на френския лидер в СССР.

Дипломатът добави, че френският президент Еманюел Макрон, заедно с Великобритания и Германия, си позволява да поставя ултиматуми на Русия.

''Например, всичко в Русия е осъдено, но нищо, което прави киевският режим, не е осъдено'', отбеляза говорителят на руското външно министерство.

Захарова припомни, че през декември 1944 г. бившият френски президент генерал дьо Гол лично пътува до Москва и подписва Договора за съюз и взаимопомощ със съветския лидер Йосиф Сталин, който ''възстановява статута на Франция като велика сила''.

Дьо Гол си спомни кой му е протегнал ръка, когато англосаксонските така наречени съюзници са били готови да отпишат Франция.

''Фразата "дух на диалога“ в заглавието на този форум отразява десетилетия реални отношения, циментирани с кръв, взаимно уважение и разбирането, че Франция и Русия споделят отговорността за съдбата на Европа'', отбелязва тя.

''Този ​​''дух на диалога'' е изграждан дълъг период от време и с трудности. Още по-трудно е да се види в какво го превръщат сега временните власти'', заключва руският дипломат.

Редактор "Екип на Петел",

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