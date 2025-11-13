Захарова: Италиански вестник цензурира интервюто с Лавров от страх

стопкадър: Ютуб, МВнР Русия

Италианският вестник Corriere della Sera цензурира интервю с руския външен министър Сергей Лавров от страх да не обсъжда въпроса за неонацизма. Това обяви днес говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, предаде РИА Новости, пише "Фокус".



Според нея журналистите на вестника са изпратили своите въпроси, а Лавров лично е подготвил няколко страници с отговори.



"След това започна "играта“, която според мен шокира самите италиански журналисти. Когато стана ясно, че публикацията се бави, ни информираха, че вестникът "няма достатъчно място“, за да побере отговорите на руския външен министър на собствените въпроси на вестника... Казаха ни, че интервюто трябва да бъде "съкратено“ поради ограничения в пространството. Бяхме разбиращи – може би Италия има проблеми с хартията, както и с други области от живота си“, заяви Захарова на пленарната сесия на 5-ия Международен форум "Медиите и цифровите технологии пред предизвикателството на информацията и историческата фалшификация“.



Руското външно министерство предложи на италианците възможността да публикуват пълното интервю на техния уебсайт или поне да предоставят линк към уебсайта на руското посолство, където интервюто ще бъде публикувано. Вестникът обаче беше склонен да публикува само силно съкратена версия на интервюто със свои коментари.



"Когато го видяха, всичко стана ясно. Пасажите, свързани с неонацизма – най-чувствителният въпрос в Западна Европа – бяха редактирани. Те дори не искат да си представят, че на техните граждани може да се каже истината за болестта, която ги измъчва от векове... Предвид настоящите реалности – нелегална миграция, русофобия, предвид собственото им историческо минало, свързано с фашизма, черноризките, кафявите ризи и т.н. – за тях това е най-болезненият и нерешен проблем“, отбелязва руският дипломат.



Припомняме, че по-рано Лавров даде интервю за италианския вестник, което според Reuters е било силно редактирано от всекидневника.

