Захарова: Киев извърши престъпление като атакува линейка в деня на преговорите

стопкадър: Ютуб

Киевският режим и ВСУ извършиха варварско престъпление, като атакуваха линейка в деня на преговорите в Абу Даби. Това се посочва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова по повод нападение над линейка с екип от медицински работници, предава ТАСС, цитирана от "Фокус".



"На фона на преговорите, проведени на 23-24 януари в Абу Даби с участието на представители на Русия, САЩ и Украйна за уреждане на конфликта, киевският режим и неговите въоръжени формирования извършиха поредното варварско престъпление срещу мирното население на нашата страна. Рано сутринта на 24 януари на входа на населеното място Голоя Пристан в Херсонска област беше атакувана линейка, в която медицински екип от централната районна болница в Алешков се придвижваше по повикване за тежко болен“, отбелязва дипломатът.



"Киевският режим не само направи крачка към ескалация на конфликта, но и за пореден път демонстрира своето истинско, тоест абсолютно безотговорно отношение към усилията за уреждане на конфликта, които се полагат в тези дни и седмици“, отбелязва дипломатът.



Захарова посочва, че "руската страна осъжда целенасоченото нападение на ВСУ срещу линейка, а организаторите и изпълнителите на престъплението трябва да понесат сурово наказание".



"Категорично осъждаме целенасоченото нападение на ВСУ срещу мирни граждани. Искрено съчувстваме на близките и роднините на загиналите. Руските разследващи и правоохранителни органи ще направят всичко възможно, за да бъдат организаторите и изпълнителите на това тежко престъпление подложени на неизбежно сурово наказание", отбелязва дипломатът.



Русия изисква от международните структури да оценят безпристрастно атаката на ВСУ срещу линейката, като се посочва, че "поощряването на подобни действия е недопустимо".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!