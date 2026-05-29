Захарова: Не са представени никакви доказателства за руски дронове, нарушаващи въздушното пространство на ЕС

29.05.2026 / 17:41 1

кадър: Ютуб, МВнР Русия

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всички обвинения за руски дронове, летящи над Европа, са неоснователни и недоказани, предаде Ройтерс.

"Всички обвинения, които чуваме, особено за дронове някъде из страни от ЕС, всички те са необосновани, не е представен нито един факт, нито един материал, нито едно доказателство", каза Захарова, предава БТА.

Рано тази сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи, че дрон е паднал върху жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания. Според инспекцията дронът е поразил апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар.  

По-късно румънският президент Никушор Дан обяви след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, че руското консулство в Констанца се закрива и че генералният консул Андрей Косилин трябва да напусне Румъния.

Захарова заяви, че Русия трябва незабавно да предприеме ответни мерки във връзка с тези решения на Букурещ.

cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 156426 | Одобрение: -21989
А разрушенията и ранените, какво са, свиня?!?
Марио Кроненберг

