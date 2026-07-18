Захарова: Palantir е една от най-големите заплахи на нашето време

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Корпорацията Palantir е една от най-големите заплахи на нашето време. Това отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментир за мнението на главния изпълнителен директор на американската технологична компания, известна със софтуера си за изкуствен интелект, използван от армията на САЩ Алекс Карп за следвоенна Германия, съобщава ТАСС, цитира Нюз.бг

Това е гигантска военна корпорация с договори и връзки в министерствата на здравеопазването и отбраната на западните страни. Тя се "управлява от открити фашисти", които се смятат за "новите месии на антихристиянството", подчерта Захарова в своя Telegram канал. И "без значение какви префикси добавяте към думата фашизъм" - кибер, техно или други - "мизантропичната същност" на подобна идеология ще остане непроменена, отбеляза тя.

Но още по-страшна, според дипломата, е 100% толерантността на потомците на жертвите на Холокоста и западното общество към неонацисткия мотив, подкрепен от Карп: нито един официален глас, апелиращ към историческата памет, нито един призив за неговото отменяне, нито една блокираща санкция. "Точно така, това не е Чайковски", заключи тя.

Palantir е изправена пред критики в Европа заради тесните си връзки с американската администрация на президента Доналд Тръмп. Европейският съюз (ЕС) се стреми да не зависи толкова много от американските технологии за всичко - от облачни услуги до изкуствен интелект, социални мрежи и услуги за публичен софтуер.

Германия и Франция избраха ChapsVision вместо Palantir за нова система за анализ на данни.

Palantir Technologies публикува брошура с манифест, в която призовава Силициевата долина да се посвети от сърце и душа на военно-промишления комплекс на САЩ.

В публикация в профила си в X компанията посочва, че "въпросът не е дали ще бъдат създадени оръжия с изкуствен интелект; въпросът е кой ще ги създаде и с каква цел. Нашите противници няма да се спрат, за да се отдадат на театрални дебати за достойнствата на разработването на технологии с критични военни и национално-сигурностни приложения".

Редактор "Екип на Петел",

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