Захарова: "Политико" ни върна статия на Лавров с бележка "Няма да я публикуваме"

Кадър Ютуб

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира "двойните стандарти" на изданието Politico, което не публикува статията на руския външен министър Сергей Лавров, но в същото време без проблем публикува авторски колонки на държавни глави, правителства и министри от страните от Европейския съюз.

Изданието Politico Europe в последния момент отмени през юни публикуването на статията на Лавров "Украйна, Европа и глобалната сигурност". В крайна сметка статията бе публикувана в списанието "Международная жизнь" и на официалния сайт на Министерството на външните работи на Русия.

"Politico отказа да публикува статията на Сергей Лавров, посветена на етимологията на украинската криза и въпросите на европейската сигурност. Изданието отказа не на руския министър на външните работи, а на съдържанието. Статията престоя в редакцията повече от денонощие и беше върната с бележка: "Няма да я публикуваме". Това е възмутителен акт на цензура", пише Захарова в своя канал в Telegram.

"В сърцето на ЕС се намира информационен център, който се представя като защитник на европейските ценности – демокрация, свобода и благоденствие – а всъщност е пример за цензура и оруелски диктаторски практики", подчерта тя.

"А сега нека разгледаме внимателно благодарение на чието компетентно мнение чрез това издание се формира общественото мнение в Европа, или по-точно – как се промиват мозъците на европейците. През последните пет години — в периода от 2021 г. до началото на 2026 г. — в рубриката "Мнение" (Opinion) на списанието Politico Europe бяха публикувани авторски колонки на 70 действащи държавни глави, правителства и министри от повече от 30 държави", обръща внимание дипломатът.

Захарова отбелязва, че те са се явили като автори или съавтори на 66 статии, от които 13 са написани съвместно от двама или повече държавни служители, 35 публикации принадлежат на държавни и правителствени ръководители, 18 – на министри на външните работи, а 13 – на други министри.

"Най-често платформата Politico.eu е била използвана от представители на Естония (7 статии), Украйна (6), Гърция (3), Литва (4) и Великобритания (9 статии от 8 автори). Тоест, своите мнения за централната част на Европейския съюз изразяваха онези, които са в ЕС от по-малко от година, никога не са били част от него или изобщо са напуснали съюза. За което поздравявам Франция, Германия и Италия", посочва тя.

В статия за Politico Europe Лавров нписа, че "Европа предлага на Русия преговори не с цел постигане на мир, а за да спечели време за укрепване на Въоръжените сили на Украйна и по-нататъшни доставки на западно оръжие".

Руският външен министър посочва рисковете от пряк сблъсък между НАТО и Русия, който според него може да доведе до размяна на ядрени удари.

Лавров отново посочва, че "Русия предпочита да постига целите на специалната военна операция с дипломатически средства".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!