Престъпните провокации вече са се превърнали в почерк на киевския режим. Това каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с твърденията от по-рано на руското министерство на отбраната, че Киев подготвя провокации, за да провали срещата между Путин и Тръмп в Аляска, за която "Фокус" съобщи, че ще се проведе в Анкъридж.

"Това вече се е превърнало в техен престъпен почерк", подчерта дипломатът.

Според МО на Русия и няколко техни източника въоръжените сили на Украйна са планирали удар по един от гъсто населените жилищни райони в Харковска област, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от "вносни западни журналисти".

Киев ще се опита да обвини руските въоръжени сили, за да създаде негативен медиен фон и условия за прекъсване преговорите, се казва още в изявлението, пише ТАСС.

