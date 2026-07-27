Захарова: Русия е отворена да разгледа нови идеи за постигането на мир в Украйна

Кадър Youtube

Русия е отворена да разгледа нови идеи и предложения, свързани с постигането на мир в Украйна, каза днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Тя направи този коментар, след като украински източник каза пред Ройтерс миналата седмица, че длъжностни лица от САЩ и Украйна са разговаряли относно предложение за спиране на огъня по въздух, което да представят на вниманието на колегите си в Русия като част от новия кръг мирни преговори.

Кремъл каза по-рано днес, че не разполага с никаква точна информация относно нови предложения за постигане на мир преди планираната за утре среща във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!