Захарова: Ще повтаряме отново и отново, че нямаме планове да атакуваме страни от НАТО

Кадър Фб

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че страната няма планове да атакува страни от НАТО, но предприема всички необходими мерки за сигурност, като се подготвя за всеки сценарий, информира ТАСС, предаде Бг он ер.

"Ще повтаряме отново и отново, че нямаме планове да атакуваме страни от НАТО. Русия вече предприема всички необходими мерки за сигурност на фона на струпването на сили от Алианса близо до границите на Русия", отбеляза дипломатът.

По думите ѝ страната е подготвена за всеки сценарий, като "винаги изхождаме от първенството на мира, приятелството и равноправното сътрудничество".

Захарова е на мнение, че се създава усещането, че подобни изявления от представители на НАТО са "планирана кампания за психологическо индоктриниране на собственото население, за всяване на страх, за привикване на гражданите към идеята за неизбежен конфликт с Русия, за оправдаване на собствените им грешки, прегрешения и дори престъпления.

"Ако стратези на НАТО наистина измислят такава безумна идея да атакуват Русия, те не бива да се съмняват, че ние ще отговорим с всички налични средства", обяви тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!