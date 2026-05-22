Гласът на дипломатите в Русия привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова изригна срещу световните спортни федерации, които отказват до допуснат спортистите от страната до международните състезания. Тя обяви решенията за незаконни и несправедливи, а освен това получи подкрепа от министъра на спорта Михаил Дегтярьов и бившия боксьор и настоящ депутат Николай Валуев.

„Тази тенденция трябва да спре! Това е задължително. Защо ли? Защото тези ограничения за незаконни и аморални. Международните състезания без участието на руски спортисти не може да бъдат големи надпревари, отчитайки нашата спортна история и приносът ни за световния спорт и олимпийското движение“, коментира Захарова.

Дегтярьов беше бесен, че санкциите срещу Беларуския олимпийски комитет бяха свалени, но не и тези срещу Олимпийския комитет на Русия. Според него Москва е свършила работата си и отдавна е предала всички необходими документи на МОК, за да бъде премахнато ограничението, пише Блиц.

„Международният олимпийски комитет действа на принципа „разделяй и владей“. Буквално казаха на беларусите – заповядайте на нашите прекрасни събития, а нас не искат да ни виждат. Още повече, че искат да видят нашата реакция на техните действия. Това е чиста провокация“, заяви бившият световен шампион по бокс в тежката категория Николай Валуев.

