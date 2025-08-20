Кадър Кремъл

По време на визитата на президента на Украйна Володимир Зеленски в Белия дом в Овалния кабинет беше показана карта на Украйна, на която около 20% от територията е оцветена в розово. Това предизвика остра реакция от страна на руското външно министерство.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира пред радио „Спутник“ картата като „шамар в лицето“ на Зеленски. Тя подчерта, че картата трябвало да разтърси украинския президент и да демонстрира на него и на неговите съюзници колко много са загубили, цитира Евроком.

„Този шамар вероятно трябваше по някакъв магически начин да го разтърси, за да демонстрира на него и на всички, които той покрива или които са покрити от него, колко много са загубили, колко много са загубили“, заяви Захарова.

Дипломатът отбеляза, че за години някои участници в конфликта са били „откъснати от историята, географията и реалността“, говорейки за бойното поле, без да разбират истински ситуацията.

Британската медия BBC също обърна внимание на присъствието на картата в Овалния кабинет. Според тях картата е „студено напомняне“ на украинците за текущото им положение след близо четири години война.

Медията подчертава, че картата е използвана и като визуален инструмент за оказване на натиск върху Зеленски по време на закрити разговори, в които президентът Доналд Тръмп може да е обсъждал възможности за размяна на територии за постигане на мир

