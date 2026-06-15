Захарова: Ударът по Киево-Печорската лавра е "груба фалшификация"

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Руското външно министерство отхвърли като "груба фалшификация" обвиненията на Украйна и Запада, че Москва е нанесла удар по исторически манастир в украинската столица по време на масирана атака през нощта, предаде Ройтерс.

Руското министерство на отбраната заяви по-рано днес, че неговите войски не са нанасяли удари по Киево-Печерската лавра по време на това, което описа като атака срещу военни заводи, и хвърли вината за нанесените щети по религиозния обект на американска ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация" и "груба измама", и заяви, че руското министерство на отбраната е описало "това, което наистина се е случило".

В изявление Захарова също така обвини френския президент Еманюел Макрон и други европейски политици, че бързат да осъдят несправедливо Москва за нанесените щети на религиозния обект, докато мълчат за смъртоносните украински удари по студентско общежитие и по музей в Крим, които унищожиха емблематично произведение на изкуството.

"От тях нямаше и намек за съболезнования към многобройните жертви на терористичните атаки на "Банкова" (улицата, на която в Киев се намира президентството – бел. ред.) по мирното население в руските региони, включително загиналите от ръцете на украинската армия в Старобелск", цитира БТА изявлението на Захарова. "Нищо не казаха и за атаката, истинската, а не измислената, срещу музея на отбраната в Севастопол", допълва тя.

Редактор "Екип на Петел",

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