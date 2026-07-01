Захарова: Украйна да си изтегли войските си от Донбас, ако иска да сложи край на конфликта

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Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трябва да се изтеглят от Донбас, за да разрешат украинския конфликт. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Захарова смята, че властите в Киев трябва "да спрат да отправят неразумни искания и да изтеглят ВСУ от Донбас, което ще ускори прекратяването на военните действия".

Говорителят на руското външно министерство подчерта, че настоящият подход на украинските власти, "както и опитите да се говори с Русия чрез изнудване, заплахи и ултиматуми, са категорично неприемливи".

''Ще преговаряме с тези, които отговорно подхождат към задачата за постигане на справедливо и устойчиво уреждане, които правят конструктивни предложения, отчитащи реалностите на място, резултатите от предишните кръгове на преговори, резултата от руско-американската среща на върха в Аляска и принципната позиция на Русия за окончателно разрешаване на конфликта, основано на необратимото премахване на неговите коренни причини'', заключи руският дипломат, предава Фокус.

Редактор "Екип на Петел",

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