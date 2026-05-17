Захарова: Украйна под звуците на Евровизия атакува Москва

17.05.2026 / 20:46 2

Кадър Ютуб

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че украинските власти, под звуците на песните на ''Евровизия'' и с финансиране от европейски спонсори, са извършили поредна масирана терористична атака срещу Москва, съобщава ТАСС.

Захарова обяви това, коментирайки масовата атака с дронове през изминалата нощ в Московска област.

''Под звуците на песните на ''Евровизия'', киевският режим, финансиран от ЕС, извърши поредна масова терористична атака. Целите бяха изключително цивилни - хора, жилищни сгради и частни домове'', обвини Захарова.

Дипломатът добави, че всички терористични атаки, извършени от Киев, са финансирани от "колективно западно малцинство''.

По-рано пресслужбата на руското Министерство на отбраната съобщи, че 556 вражески дрона с фиксирани крила са били свалени над руски региони и морета в неделя вечерта. Това е най-голямата атака на дронове на украинските въоръжени сили тази година.

Коментари
MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 222573 | Одобрение: -1972
Шабат шалом Цукерман,но дали ще  е под тези или други звуци фактът че вашето ПВО не струва е друго нещо...
cron1 (преди 23 минути)
Рейтинг: 155055 | Одобрение: -21830
Точно това заслужавате. боклуци!!! Каквото почукало, това се обадило!!!
