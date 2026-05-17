Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че украинските власти, под звуците на песните на ''Евровизия'' и с финансиране от европейски спонсори, са извършили поредна масирана терористична атака срещу Москва, съобщава ТАСС.

Захарова обяви това, коментирайки масовата атака с дронове през изминалата нощ в Московска област.

''Под звуците на песните на ''Евровизия'', киевският режим, финансиран от ЕС, извърши поредна масова терористична атака. Целите бяха изключително цивилни - хора, жилищни сгради и частни домове'', обвини Захарова.

Дипломатът добави, че всички терористични атаки, извършени от Киев, са финансирани от "колективно западно малцинство''.

По-рано пресслужбата на руското Министерство на отбраната съобщи, че 556 вражески дрона с фиксирани крила са били свалени над руски региони и морета в неделя вечерта. Това е най-голямата атака на дронове на украинските въоръжени сили тази година.

