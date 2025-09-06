Кадър Ютуб

Руската говорителка критикува западните държави за отказа им от разговори за демокрация и човешки права

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви в интервю за руска информационна агенция в кулоарите на Източния икономически форум (ИИФ), че Европа не е успяла да запази собствения си континент, буквално го "прецака", предаде Дунав мост.

"Вижте как за една секунда просто затвориха този магазин за човешки права и сега не се връщат към него. На практика свалиха на нула разговорите за демокрация, която само те знаят как да развиват, защото не успяха да запазят Европа. Тоест, пропиляха собствения си континент. Това е факт", отбеляза тя.

Захарова посочи, че сега народите от Азия, Африка и Латинска Америка казват на западноевропейците как може да се разреши ситуацията на европейския континент.

"Това е абсолютен провал за онези, които се смятат за златния милиард, изключителни, цивилизовани. Тези страни си позволиха да влязат в пика на икономическото развитие. Дори не говоря за индустрията и науката в контекста на Европейския съюз. Но освен всичко останало, те се превърнаха във фактор в трагични събития на собствения си континент. Това са страните, които обикновено учеха всички останали как да живеят. Те дойдоха в Азия с програма за правата на човека, научиха африканците как да развиват демокрацията, по някаква причина се качиха в Латинска Америка и след това създадоха такава хуманитарна катастрофа под носа им, че те дори не знаят как да се измъкнат от нея. Тази ситуация е фантастична", подчерта руската дипломатка.

Десетият Източен икономически форум се провежда от 3 до 6 септември във Владивосток. Главната тема на събитието тази година е "Далечният изток - сътрудничество за мир и просперитет".

