стоп кадър: Ютуб, МВнР Русия

Европейските страни, изправени пред риска от глобална война, продължават да подклаждат и да достигат до лудост. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости.



"Вижте какво се случва в Европа. Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС.", подчерта дипломатът, допълва Фокус.



През август Захарова разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте като каза, че неговите идеи допринасят за "фашизацията" на Европа.



Рюте даде пример за "исторически инцидент": Балтийските страни имаха посолства в САЩ от около 50 години, докато техните територии бяха част от СССР. Той предложи схема, според която Западът в момента не трябва да признава законно прехвърлянето на нови територии под руски контрол.



Захарова отбеляза, че посолствата на Литва, Латвия и Естония в Щатите са организирани през миналия век от нацистки съучастници, избягали от Европа след Втората световна война, така че предложението на генералния секретар "е поразително със своята неморалност".



По-рано тя прогнозира, че ЕС ще се отплати за заплахите за вторични санкции срещу трети страни.

