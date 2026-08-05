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Захарова: Западът можеше да превърне Украйна в "технологичен Дубай" с милиардите, които похарчи

05.08.2026 / 11:02 3

Кадър Ютуб

Колосалните суми, изразходвани от западните страни в подкрепа на режима в Киев, биха могли да превърнат Украйна "в технологичен Дубай“. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Западът е готов да похарчи стотици милиарди за разрушение и унищожение. Но всеки път иска да отнеме все повече и повече за строителство“, отбеляза дипломатът.

"С парите, които Западна Европа изпрати за така наречената помощ на киевския режим, Украйна можеше да бъде преустроена в съвременен "европейски Дубай“ – поне в технологичен смисъл", посочи тя.

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Коментари
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уйчо (преди 7 минути)
Рейтинг: 136751 | Одобрение: 9886
личи ти, че много си се образУвал
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Горан (преди 9 минути)
Рейтинг: 16548 | Одобрение: -6172
ако русия вместо да потроши военна техника за трилиони в украйна беше ги инвестирала в образувание и наука, сега можеше да са водеща страна не само в европа а и в света, но за жалост там водещите им ръловодители винаги са под въздействието на водката а водката ги прави бавноразвиващи се индивиди
да ама не
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Уйо (преди 40 минути)
Рейтинг: 53999 | Одобрение: 7034
Можеше, ако не бяхте нападнали Украйна, а я нападнахе за да не се случи това.

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