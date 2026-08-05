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Колосалните суми, изразходвани от западните страни в подкрепа на режима в Киев, биха могли да превърнат Украйна "в технологичен Дубай“. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Западът е готов да похарчи стотици милиарди за разрушение и унищожение. Но всеки път иска да отнеме все повече и повече за строителство“, отбеляза дипломатът.

"С парите, които Западна Европа изпрати за така наречената помощ на киевския режим, Украйна можеше да бъде преустроена в съвременен "европейски Дубай“ – поне в технологичен смисъл", посочи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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