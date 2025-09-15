стоп кадър: Ютуб

Западът симулира заплаха от Изток заради собственото си катастрофално положение, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Всичко това се прави, защото ситуацията в Западна Европа е катастрофална от икономическа гледна точка, от гледна точка на цялата тази авантюра, която завъртяха около Украйна. Нужно е по някакъв начин да продължи да се насажда тази русофобия и белорусофобия", заяви тя пред медиите, предаде БТА.

Според Захарова, "с такива действия, симулиращи някаква псевдоагресия от страна на Изтока, те се опитват да сплашат собственото си население, за да съберат още повече помощ за киевския режим, за да се вкарат още повече в абсолютен водовъртеж, в задънена улица".

Захарова предупреди, че страните от ЕС следват най-лошите практики, като се обкръжават с "бодлива тел" и постоянно въвеждат забрани за гражданите си. "Ето, взеха и затвориха границата от другата страна. Удивителна история, как Европейският съюз върви по пътя на най-лошите практики, с които цял живот ни плашеха, тоест съветската система", отбеляза тя.

Освен това страните от ЕС "през цялото време забраняват нещо на самите себе си, на собствените си граждани", подчерта Захарова.

