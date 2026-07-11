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Захарова: Зеленски е кърлеж, който се забива в тялото на украинския народ

11.07.2026 / 20:18 3

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Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни президентът на Украйна Володимир Зеленски с кърлеж, който се забива в "тялото на украинския народ".

По думите ѝ Зеленски "не може да се насити на кръв“, посочва Bulgaria On Air.

Захарова добави, че нищо вече не може да помогне на Зеленски.

Междувременно руската страна съобщи за трима ранени при атака на вражески FPV дронове в Белгородска област. Един от пострадалите е претърпял травматична ампутация на ръката, съобщи регионалната оперативна група.

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Коментари
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Уйо (преди 29 минути)
Рейтинг: 53845 | Одобрение: 7010
От кога орките мислят за украинския народ? Ако мислеха нямаше да избиват цивилни. Загинали цивилни в Украйна (без окупираните територии) над 16400, загинали цивилни в Русия (международно признатите граници) около 1000.
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cron1 (преди 38 минути)
Рейтинг: 161602 | Одобрение: -23553
А путкин е крокодил. който се опитва да изяде Украйна, свиня!!!
Марио Кроненберг
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skokos (преди 41 минути)
Рейтинг: 15840 | Одобрение: 2595
Зеленски е троянски кон, пуснат в Украйна от НАТОвци. Лошото стана като и те му изтърваха юздите.

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