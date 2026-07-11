Захарова: Зеленски е кърлеж, който се забива в тялото на украинския народ

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Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни президентът на Украйна Володимир Зеленски с кърлеж, който се забива в "тялото на украинския народ".

По думите ѝ Зеленски "не може да се насити на кръв“, посочва Bulgaria On Air.

Захарова добави, че нищо вече не може да помогне на Зеленски.

Междувременно руската страна съобщи за трима ранени при атака на вражески FPV дронове в Белгородска област. Един от пострадалите е претърпял травматична ампутация на ръката, съобщи регионалната оперативна група.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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