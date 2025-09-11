реклама

Захарова нарече интервюто с Алла Пугачова "базар на лицемерието"

11.09.2025 / 19:20 1

Кадър Youtube

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече интервюто с певицата Алла Пугачова "базар на лицемерието", пише ТАСС. 

"Има произведение [името на което] по-късно се превърна в често срещана фраза - "Панаир на суетата". И това е базар на лицемерието", каза Захарова. 

"Фокус" припомня, че Алла Пугачова е коментирала напускането си от Русия в интервю с журналистката Катерина Гордеева. След началото на войната в Украйна Максим Галкин (признат за чуждестранен агент в Руската федерация) и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел.

Според Пугачова, тя наистина е наричана "предателка на Русия", но тя не се счита за такава и не смята, че е "избягала" от страната, както понякога пишат за нея. 

"От сцената и дори от политическата арена трябва да се махнеш навреме. А какво съм предала? Отдавна заявих, че мога да напусна Родината само в един случай – ако Родината ме предаде. Тя ме предаде, но милиони почитатели не ме предават“, казва тя в интервюто.

 

