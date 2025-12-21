Кадър Ютуб

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посъветва Европа да се осъзнае и да спре да се самоунищожава, в противен случай, поради безразсъдната си подкрепа за Киев и отхвърлянето на руските енергийни доставки, европейците може да останат без празници, предава агенция ТАСС.



Дипломатът коментира съобщенията, че в резултат на политическото решение на Брюксел и няколко европейски столици да се откажат от енергийните доставки от Русия и да приемат мерки за строги икономии, както и да отменят празнични събития и традиционни илюминации, като ''новогодишното празненство на Бранденбургската врата в Берлин – събитие на открито с музика на живо и фойерверки, което привлече хора от цяла Европа – е под заплаха“.



"Стана известно също, че може би за първи път от десетилетия берлинските законодатели напълно ще отменят коледните илюминации на Курфюрстендам, една от най-големите улици на Берлин, поради опасения за разходите“, добави тя, предава още Фокус.



"Можеха ли германците да си представят само преди няколко години, че безумната политика на ЕС, Брюксел и водещите европейски столици да подкрепят режима в Киев и да отхвърлят надеждни руски енергийни доставки ще доведе декемврийските празници до ръба на колапса?“, написа Захарова в своя канал в Telegram.



Междувременно официалният говорител на руското външно министерство отбеляза, че празникът ще се състои само благодарение на желанието и обединените усилия на обикновените граждани и отговорната бизнес общност; в противен случай "германската столица щеше да остане в непрогледен мрак в края на декември“.



Захарова добави, че за честванията на Бранденбургската врата е нает нов изпълнител, а пенсионери са се включили, за да купят крушки за Курфюрстендам. "Изглежда, че средствата се събират – Коледа ще се случи“, отбеляза тя.



"Фактът, че имаха достатъчно за Коледа, ми дава надежда. Ако е рекъл Бог, ще се осъзнаят и ще спрат да се самоунищожават“, заключва дипломатът.

