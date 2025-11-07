Захарова срина Вучич: Слушам го и се чудя дали е един или няколко души, руските войници многократно са се притичвали на помощ на приятелския сръбски народ

Кадър Ютуб

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че слушайки интервютата на сръбския президент Александър Вучич, понякога не е сигурна дали става въпрос за един или за няколко души. Според нея едни изявления се чуват в Москва, а съвсем други – в интервюта от „други географски точки“, съобщи белградската телевизия Н1, предаде Новини.бг

В отговор на въпрос относно неотдавнашното изявление на Вучич, че купувачите на боеприпаси, произведени в Сърбия, могат да правят с тях каквото си искат, Захарова припомни, че Москва многократно, включително и на най-високо ниво, е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на муниции е под строг контрол и че тези продукти „няма да бъдат доставени на Украйна“, за да не ги използва Киев срещу руските войници.

„Само ще припомня кои са тези войници. Това са войници, които принадлежат към онези въоръжени сили, които многократно са се притичвали на помощ, както в исторически план, така и в съвременността, именно на приятелския сръбски народ“, подчерта Захарова.

„Отказвам дори да разглеждам не само възможността, но и изобщо темата руски войници, които исторически са давали сърцето си, във всеки смисъл на думата, давайки живота си или показвайки своята любов и преданост към сръбските си братя, да бъдат ранени или убити именно със сръбско оръжие, боеприпаси, снаряди. И че това няма да се случи по някаква нещастна случайност или поради невероятно стечение на обстоятелствата, а с елементи на умишлено и обмислено действие“, добави Захарова.

Тя изтъкна, че това никога не трябва да се случва и че изхожда от позицията, че Белград ще се придържа стриктно към дадените обещания.

„Тези обещания не са дадени само на определени хора, на определена държава. Тези обещания са дадени от президента на независима, суверенна държава, избран от народа. Те не бяха адресирани към някого конкретно, а бяха декларирани като позиция на законно избран президент, който изразява волята на своя народ“, каза Мария Захарова.

В заключение тя остави отворена възможността „медиите да са изопачили нещо“, но смята, че в такъв случай би трябвало да последва разяснение от компетентната пресслужба на президента на Сърбия, която да уточни дали всичко е цитирано правилно.

