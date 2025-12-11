Кадър Ютуб

Нивото на правна грамотност и социално-политическа подготовка на ръководителя на външната служба на Европейския съюз (ЕС) Кая Калас поражда опасения за бъдещето на съюза.

Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира забележките на Калас за свободата по време на речта си пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (ЕП).

"Би било добре да си спомним Калас, която "живя и всъщност сега живее под авторитарен режим", че свободата не е обвързана с ЕС или която и да е друга структура", написа Захарова в Telegram, позовавайки се на друг откъс от речта на Калас, цитирана от novini.bg.

"Свободата е всеобхватно явление, незасегнато от колебанията на бюрокрацията в Брюксел. Да се ​​постави ЕС над свободата означава напълно да се погрешно разбере същността му. Кая не разбира нищо и нивото ѝ на правна грамотност и социално-политическа подготовка поражда опасения за бъдещето на ЕС."

Според Захарова, ръководителят на европейската дипломация, която е родена в Естония, "напълно е забравила какво е трябвало да я учат в добро съветско училище: "Свободата е съзнателна необходимост".

Говорителят на Министерството на външните работи също така припомни, че западното обществено мнение възприема фундаменталната концепция за четири свободи, които в Съединените щати са формулирани по следния начин: свобода на словото, свобода на религията, свобода от нужда и свобода от страх.

Тя добави, че бащите-основатели на ЕС, фокусирани върху търговските и икономическите цели, са декларирали свободното движение на стоки, свободното движение на хора, свободното движение на услуги и свободното движение на капитали.

"Значи, според Калас, ЕС е някакъв пети елемент на свободата?, зачуди се Захарова. Свикнали сме с факта, че тя е слабо образована жена със слаб ум. Естествено, тя не е разбирала глупостта, която изрича."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!