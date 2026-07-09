Захарова за срещата на НАТО в Анкара: Безотговорни действия, могат да доведат катастрофа за целия свят

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Aнгажиментите, поети от НАТО към Украйна, са „безотговорни“ – това е реакцията на Москва след края на срещата на върха на Алианса в Анкара.

„Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят“, посочи говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитира БТВ.

В изявлението си Захарова посочва, че „пукнатините (между САЩ и партньорите от НАТО) не могат да бъдат скрити“.

Кремъл обвини Европа, че се готви за конфликт с Русия, и заговори за възможни „катастрофални последици“.

В Анкара държавите от НАТО потвърдиха пълната си подкрепа за Киев, а Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети „Пейтриът“.

Киев от седмици призовава за доставки, тъй като запасите му са изчерпани и не може да сваля руските балистични ракети.

Установяването на производство в Украйна може да отнеме години, а не е ясно дали Вашингтон ще изпрати спешно ракети в близко бъдеще.

Редактор "Екип на Петел",

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