Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира изявление на финландския президент Александър Стуб, направено по време на срещата на евролидерите с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Евроком.

Стуб заяви, че Финландия има дълга граница с Русия и богат опит във взаимодействие с Москва по време на Втората световна война. Според него страната е намерила решения за координация с Русия в миналото.

Захарова напомни за историческите обстоятелства през 1944 г., когато Финландия е сключила отделен мир със СССР, за да избегне поражение, докато Червената армия побеждавала Райха и неговите съюзници. Тя подчерта, че действията на Стуб трябва да бъдат в съответствие с „историческата логика“, ако иска да се сравнява с тогавашните решения.

