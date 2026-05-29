Захарова заплаши официално Румъния с "безмилостен отговор"

Кадър Ютуб

Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ да затвори руското генерално консулство в Румъния и да обяви генералния консул Андрей Косилин за "персона нон грата''. Това обяви официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова пред държавната агенция ТАСС, цитира Новини.бг.

"Ответните мерки от руска страна във връзка с обявяването на руския генерален консул за персона нон грата и принудителното закриване на дипломатическата ни мисия няма да закъснеят", категорична бе Захарова.

Напрежението между двете държави не е случайно и е директна последица от тежък инцидент с дрон в непосредствена близост до българската граница.

През нощта срещу петък (29 май 2026 г.) ударен боен дрон – за който северната ни съседка е категорична, че е изстрелян от руската армия – навлезе дълбоко във въздушното пространство на Румъния. Машината е преодоляла противовъздушната отбрана и се е забила директно в покрива на населен жилищен блок в дунавския град Галац.

Падането на военния апарат на румънска територия преля чашата на търпението в Букурещ. Румънските власти реагираха безпрецедентно остро в рамките на часове: Руското генерално консулство е запечатано по нареждане на румънското правителство. Генералният консул Андрей Косилин е получил ултиматум незабавно да напусне пределите на страната.

Инцидентът в Галац е един от най-сериозните пробиви на въздушното пространство на страна членка на НАТО от началото на конфликта, което поставя под тревога и силите за сигурност в България заради близостта на военните действия по Черноморието.

Изразената от Мария Захарова заплаха за "ответни мерки“ засилва опасенията от допълнителна хибридна и дипломатическа ескалация на Балканите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!