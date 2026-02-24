Захлаждане и валежи във вторник

снимка: Булфото

На 24 февруари 2026 г. – през страната ще премине студен атмосферен фронт от север, който ще доведе до увеличение на облачността, краткотрайни валежи и усилване на вятъра. Количествата на валежите няма да бъдат значителни в повечето райони, но на места в Северна България и планините те временно ще се усилят.

През нощта облачността ще бъде разкъсана, а в източните райони – предимно значителна. Там на изолирани места е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, предава meteobalkans.com.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и +5°С. По-топло ще е по Черноморието и Сандански - до +6/+7°С

През деня във вторник, времето ще бъде предимно облачно. От север-северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. Валежите като цяло няма да са обилни, но в северните райони и по планинските склонове е възможно временно да бъдат по-интензивни. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се усили. В Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и в долините на Струма и Места поривите ще достигат до силни.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, като с преминаването на фронта ще започне постепенно захлаждане от северозапад. По-студено през целя ден ще е в Дунавсакта равнина и крайните северозападни райони - до 7°С-9°С.

В София през нощта ще бъде с разкъсана облачност и минимална температура около 2°. През деня ще преобладава облачно време, а в следобедните часове се очакват краткотрайни валежи от дъжд.

Ще духа умерен северозападен вятър, който временно ще се усилва. Максималната температура ще бъде около 10-11°, но усещането ще е по-хладно заради вятъра.

В планинските райони ще бъде облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400–1600 метра ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°. Зареди силеният вятър и очакваните по-висок температури се очакват и по-висок риск от лавини!

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие, където временно могат да бъдат по-интензивни.

Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°.Вълнението ще бъде около 2 бала.

През следващите 48 часа, Западните и Югозападни Балкани, постепенно ще попадат под влияние на гребен на високо атмосферно налягане и температурите ще се повишат. Времето ще бъде слънчево и сравнително топло. Повече облаци и слаби валежи от дъжд се очакват в Румъния и България, като причината е преминаващо атмосферно смущение.

