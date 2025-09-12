Захлаждане в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък в ранните сутрешни часове и до обяд на места над Северозападна България и крайните западни райони облачността ще е разкъсана, а на изолирани места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб северозападен вятър, но той бързо ще стихне. Над източните райони все още вятърът ще е източен. Минималните температури ще са между 14°С и 18°С, в Западна България. Доста по-топло ще се задържи над Източна и Южна България - до 18- 22°С.

През деня в петък от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакваме на много места да паднат и проливни валежи, като по-интензивни ще са над планинските райони от Западна и Централна България, а към края на деня и над Североизточна България. Ще духа слаб до умерен източен вятър, който през деня ще се ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух. Очакват се силни пориви на вятъра по време на преминаването на фронта.

В петък температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 25-28°С. Доста по-топло до 30-32°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната.

Времето в София

През нощта срещу петък от запад облачността ще се усили, но ще е предимно разкъсана и то висока облачност, на изолирани мета ще превалява и дъжд. Минималните температури ще са между 12-15°С. През деня от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи и захлаждане. През деня максималните – около 25-26°С. След обяд облачността ще е в процес на разкъсване, но ще е ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу петък ще е предимно ясно.

До обяд ще преобладава разкъсана облачност. Вятърът ще се ориентира от запад - северозапад и ще се усили най-късно над източните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°С, на 2000 метра – около 14°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Привечер явленията ще обхванат Лудогорието и Странджа.

Времето по Черноморието

До обяд ще е слънчево и горещо. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и до вечерта на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 32°-33°С. Температурата на морската вода е около 25-27°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Западните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и прегърми и температурите ще се понижат. Източните и южни райони от полуострова ще попадат под влиянието на израстващ гребен, свързан и с адвекция на по-топла въздушна маса и температурите ще се повишават.

