Закъсали автомобили заради снеговалежа в Смолянско

Два сигнала за закъсали автомобили са подадени в полицията заради снеговалежите във високите части на област Смолян, съобщиха от ОДМВР.

Тежкотоварен камион е аварирал в снега на 12-процентовия наклон в Пампорово, а в курорта има и закъсали леки автомобили. По данни на полицията пътните платна вече са освободени.

От Областното пътно управление информират, че сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово. Снегопочистваща техника работи на място и се извършва обработка на пътната настилка.

От сутринта са подадени още два сигнала за паднали камъни – на пътя Мадан – Златоград и на пътя Смилян – Рудозем, предаде БТА.

