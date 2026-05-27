Закъсали тирове спряха движеннието по пътя Своге – Лакатник – Миланово
Временно е ограничено движението по път III-162 Своге – Лакатник – Миланово, в участъка Миланово – Гара Лакатник, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Ограничението важи за всички моторни превозни средства, посочват от АПИ.
Причината да бъде спряно движение по път III-162 са закъсали тежкотоварни автомобили.
Трафикът в района се регулира от екип на „Пътна полиция“.
