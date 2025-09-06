Заключиха българка в апартамент в Солун и я малтретираха

Снимка Писксабей

Българка бе подложен на истезания в съседна на България държава.

Българка е държана заключена и малтретирана в Солун. 44-годишната жена е държана като заложник от 45-годишния си партньор. От началото на юни, когато са се запознали, допреди няколко дни, мъжът държал незаконно в апартамент в центъра на града българката, малтретирал я и я изнасилвал.

Жертвата твърди, че нападателят е слагал лекарства в храната и е откраднал личната ѝ карта. 45-годишният мъж е открит и арестуван от полицията по обвинения в изнасилване, отвличане, присвояване на документи, телесна повреда, заплахи и кражба.

Според гръцката полиция извършителят е подал жалба срещу 44-годишната жена за фалшиво обвинение. Тя била арестувана и освободена с устно разпореждане на прокурора. Личните ѝ вещи са върнати, пише struma.bg.

